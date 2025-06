Meeste ziekenhuizen zien stijging van de opbrengsten

Foto: nateejindakum / stock.adobe.com

De jaarverslagen van ziekenhuizen over 2024 moesten uiterlijk 1 juni 2025 worden aangeleverd bij het ministerie van VWS. Op die datum heeft 94 procent van de ziekenhuizen het jaarverslag 2024 gepubliceerd, in totaal 65 ziekenhuizen. Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben de bedrijfsmatige performance van de ziekenhuizen waarvan de jaarverslagen beschikbaar zijn, op een rij gezet om zo inzicht te krijgen in de financiële positie van ziekenhuizen.

Totale opbrengsten gestegen

De totale opbrengsten van de Nederlandse ziekenhuizen zijn in 2024 met gemiddeld 6,6 procent gestegen. Daarbij is de groei van de opbrengsten van de universitair medische centra (umc’s) met 5,7 procent iets lager, en van de topklinische en perifere ziekenhuizen, met respectievelijk 7,1 procent en 7,0 procent, iets hoger dan dit gemiddelde. De totale opbrengsten van de ziekenhuizen in 2024 zijn 500 miljoen euro.

Uitschieters naar boven binnen de totale opbrengsten zijn onder de umc’s het Erasmus MC, het Leids Universitair Medisch Centrum en Maastricht UMC+. Bij de Topklinische ziekenhuizen gaat het om het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis en het Amphia ziekenhuis. Bij de perifere ziekenhuizen behaalden het Elkerliek Ziekenhuis, het Nij Smellinghe ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix de grootste totale opbrengsten.

Als het gaat om de totale opbrengen staat bij de umc’s het Radboudumc onderaan. Bij de Topklinische ziekenhuizen zijn dat VieCuri Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis. Onderaan bij de perifere ziekenhuizen staan ZorgSaam ziekenhuis en ziekenhuis Sint Jansdal.

Afbeelding afkomstig van Kompas in Zorg

Rendement

Het gemiddelde rendement van de Nederlandse ziekenhuizen lag in 2024 met 1,8 procent iets hoger dan in 2023. Toen was dat 1,6 procent. De gemiddelde rendementen van de perifere ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en umc’s kennen in 2024 in verhouding weinig verschil. Voor de perifere en topklinische ziekenhuizen is het rendement in 2024 verbeterd ten opzichte van 2023.

Opvangen van financiële tegenvallers

De mogelijkheid om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, wordt uitgedrukt in het weerstandsvermogen: het eigen vermogen ten opzichte van de totale opbrengsten. Dit lag in 2024 met gemiddeld 28 procent op een iets hoger niveau dan in 2023 (27,8 procent).

De umc’s hebben met 30,1 procent gemiddeld het hoogste weerstandsvermogen. De perifere en topklinische ziekenhuizen hebben met respectievelijk 27,2 procent en 26,7 procent een iets lager weerstandsvermogen dan gemiddeld.