Zorgfraude wordt punt van aandacht voor nieuwe kabinet

,

Maar liefst 59 moties leverde het VWS-begrotingsdebat op. Het kabinet zal zich hard moeten maken tegen zorgfraude. De eigen bijdragen en eigen risicoplannen van dit kabinet blijven overeind.

Hoewel het VWS-begrotingsdebat veel ging over de bezuiniging op pandemische paraatheid waren hier geen moties over. Wel zijn er vijf moties aangenomen die de aanpak van zorgfraude moeten verbeteren. Er moet meer geld voor komen, er moet met het OM besproken worden of strafrecht ingezet kan worden bij de bestrijding van zorgfraude, de mogelijkheid tot informatiedeling over zorgfraude moet verruimd worden en de IGJ moet aandacht hebben voor zorgfraude in de mond- en tandzorg.

Eigen risico

PVV-Kamerlid Maeijer probeerde om het beleid van het vorige kabinet, waarin zijzelf staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke zorg was, via een motie voor elkaar te krijgen. Maar haar motie om het eigen risico af te schaffen werd verworpen.

Ook blijven de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp overeind. Evenals het invoeren van de eigen bijdrage in de wijkverpleging.

Zuyderland ziekenhuis

Ook de sluiting van de SEH in Heerlen stond weer op de agenda. Maar het lijkt alsof de Kamer hier zelf wel klaar mee is.

Hetzelfde PVV-Kamerlid Maeijer wilde samen met Wilders nog eens proberen om het Zuyderland ‘volwaardig open te laten’. Deze motie werd verworpen. En er komt ook geen onderzoek naar de gevolgen van het sluiten van de geboortezorg, IC en SEH in Heerlen, wat SP-Kamerlid Dobbe voorstelde.

Farmacie

Opvallend is dat de motie van onder andere JA21-Kamerlid Coenradi over farmaceutische prijsafspraken het heeft gehaald. De Tweede Kamer stemde voor “meer transparantie over prijsafspraken tussen farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars”. Deze afspraken zijn notoir geheim vanwege concurrentie.

Meer over:FinanciënVolksgezondheidZiekenhuizen

  1. Ed

    In geen van de moties staat iets over de oorzaken van fraude: de complexiteit van het declaratiesysteem, de onduidelijkheid van regelgeving, de financiële druk op kleine aanbieders.
    Fraudebestrijding zonder vereenvoudiging van het systeem is dweilen met de kraan open — en ondertussen staat de vloer al blank van de administratielast. Symboolpolitiek. Krabben waar het absoluut niet jeukt. Brevetten van onvermogen. Ik kan wel even doorgaan maar ik laat het hierbij.