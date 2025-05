Tweede Kamer wil veel hardere aanpak zbc’s  

Agema moet van de Kamer in kaart brengen hoe er verschillen in de tarieven van zbc’s of focusklinieken die niet verbonden zijn aan een regulier ziekenhuis aangebracht kunnen worden. Dat is nodig, vinden Tweede Kamerleden Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Jimmy Dijk (SP), omdat reguliere ziekenhuizen hogere overhead kosten hebben omdat ze een spoedeisende hulpafdeling in de lucht moeten houden met bijbehorende avond-, nacht- en weekend (anw) diensten voor personeel. Zbc’s hebben dat niet, maar leunen wel op de ziekenhuizen in het geval behandelingen verkeerd gaan.

Volgens de Kamerleden worden zbc’s en ziekenhuizen doorgaans op dezelfde manier vergoed. Dat is oneerlijk, vindt ook een meerderheid van de Kamer, zo blijkt uit de aangenomen motie hierover.

Opleiden personeel

Bovendien moeten zbc’s voortaan helpen bij het opleiden van medisch zorgpersoneel en daarin optrekken met ziekenhuizen in de regio’s. Volgens Bushoff legt het personeelstekort een hoge druk op de continuïteit van zorg en het voortbestaan van regionale ziekenhuizen. Zbc’s betalen niet mee aan de opleidingscapaciteit en leiden zelf nauwelijks personeel op, aldus Bushoff in de motie.

Er is ook sprake van oneerlijke concurrentie bij de werving van personeel tussen reguliere ziekenhuizen en zbc’s, schrijft Bushoff, omdat artsen en verpleegkundigen in zbc’s geen anw-diensten draaien en hogere salarissen krijgen.

Niet-gecontracteerde zorg

Agema moet ook meer voorwaarden stellen aan niet-gecontracteerde zorg van zbc’s. Omdat niet alle zbc’s een contract hebben met een zorgverzekeraar kunnen er met die zbc’s ook geen afspraken gemaakt worden over kwaliteit van zorg, wachtlijsten en kosten. Zorgverzekeraars kunnen ook minder goed declaraties controleren.

Ander punt bij de niet-gecontracteerde zbc’s is dat er ook minder zicht is op winststromen en eigenaarschap. Volgens Bushoff moet de minister daarom meer voorwaarden stellen aan deze partijen.