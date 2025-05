Melkert wil duidelijkheid over financiën bij onderhandelingen AZWA

Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), wil meer duidelijkheid over het financieel kader bij de onderhandelingen over het AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord). Melkert vraagt daar al sinds januari om.

Melkert zei in het radioprogramma Sven op 1: “Als je afspraken maakt over investeringen en over het opvangen van de zorgvraag – zeker als de verlaging van het eigen risico doorgaat – dan moet je echt wel weten wat de financiële randvoorwaarden daarvoor zijn.”

Volgens Melkert zijn er nog een paar hangijzers, maar hij zegt ook dat die een akkoord niet in de weg hoeven te staan.

Structureel

Het financieel kader is ook het twistpunt tussen VWS-minister Fleur Agema (PVV) en minister Eelco Heinen van Financiën (VVD). Agema wil dat er structurele financiering komt van de ‘doorbraakmiddelen’, zoals kunstmatige intelligentie, medische technologie en hulpmiddelen. Heinen wil daar alleen tijdelijk geld voor vrijmaken.

Vertraging

Het was de bedoeling dat de zorgpartijen afgelopen vrijdag tot overeenstemming zouden komen. Kort daarna, uiterlijk volgende week, zou de VNG beslissen of ze de financiering voor de uitvoering van het AZWA voldoende zou vinden. Vooral gemeenten krijgen in AZWA meer taken, terwijl ze al lange tijd vinden dat ze nu al geld tekortkomen voor hun taken op het gebied van zorg en welzijn. Onduidelijk is hoeveel vertraging de totstandkoming van AZWA oploopt.