HagaZiekenhuis draait zwaar verlies om in winstje

“Door de bedrijfsvoering anders, beter en slimmer te organiseren bespaarde het HagaZiekenhuis in 2024 ruim 15 miljoen euro”, aldus de woordvoerder. Dat zijn de gevolgen van het ‘verbeterplan’ HagaVooruit!, waarmee het ziekenhuis sinds 2023 werkt om een financieel gezonde organisatie te worden.

HagaZiekenhuis heeft het de afgelopen vijf jaar zwaar gehad, onder meer door de mislukte fusie van de inmiddels ontbonden Reinier Haga Groep.

Waar vooral vooruitgang is geboekt, is met vermindering van kosten. Bijvoorbeeld door automatische ondersteuning in de spreekuurvoorbereiding, het slimmer inrichten van spreekuren en het beter plannen van afspraken.

Ook is nauwkeuriger gekeken naar het uitbesteden van taken, zijn inkoopkortingen bedongen bij grote contracten en werden ondersteunende diensten volledig geïntegreerd. Daarnaast werden vacatures alleen ingevuld als dit noodzakelijk en financieel verantwoord was.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat het HagaZiekenhuis de jaarrekening op tijd kan deponeren. “Daar zijn we blij mee”, zegt financieel bestuurder Vincent van Rijswijk. “We werken keihard aan de financiële uitdagingen in ons ziekenhuis. Het is een groot compliment aan iedereen in onze organisatie die zich hiervoor inzet.”