Arbeidsinspectie arresteert verdachte voor 1,5 miljoen euro zorgfraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorige week dinsdag een 43-jarige man aangehouden in Den Haag. Hij wordt verdacht van grootschalige fraude met zorggeld voor onverzekerde mensen.

Via twee ondernemingen zou de man in 2023 een bedrag van ruim 2 miljoen euro hebben ontvangen via de OVV-regeling; een regeling onverzekerbare vreemdelingen. Volgens de Opsporingsdienst, die onderzoek doet onder leiding van het Openbaar Ministerie, is er vermoedelijk zo’n 1,5 miljoen euro aan niet verleende zorg onttrokken.

Wegsluizen

De Opsporingsdienst vermoedt dat de man het bedrag heeft witgewassen door weg te sluizen via contante geldopnamen en overboekingen naar het buitenland. Ook werd geld overgemaakt naar bedrijven die geen relatie met zorg lijken te hebben.

Bij de aanhouding op 24 maart is er beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons en onroerend goed in het buitenland.

Nauwelijks controle

Eerder waarschuwden de Opsporingsdienst en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat criminele aanbieders makkelijk kunnen frauderen met regelingen voor niet-verzekerden. “Er is nauwelijks controle op de regelingen”, aldus de Opsporingsdienst.

Daarnaast hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het CAK vanwege de privacybescherming van de doelgroep geen bevoegdheden om de declaraties en de uitbetalingen aan zorgaanbieders inhoudelijk te controleren.

