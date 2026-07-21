Nieuwe interim-bestuurder bij Altrecht

Brinkmann was de afgelopen dertien jaar bestuurder bij GGZ Noord Holland Noord. Eerder in zijn loopbaan was hij al bestuurder bij PsyQ en directeur bedrijfsvoering bij Parnassia Bavo Groep.

Hij gaat de financiële portefeuille van Stefan de Kort overnemen. De Kort vertrekt op 1 oktober na vier jaar in de rvb van Altrecht. Brinkmann blijft aan tot er een definitieve opvolger is gevonden.

Ontzettend blij

Ploumen: “Ik ken Jos al langer als een prettige, professionele en betrouwbare collega in het landelijke ggz-netwerk. Ik ben ontzettend blij dat hij ons team komt versterken en kijk uit naar onze samenwerking om samen met alle collega’s te blijven bouwen aan goede zorg.”