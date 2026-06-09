Minder gebruikers van lachgas, toch steeds meer vergiftigingen

Sinds het verbod op lachgas in 2023 daalde het aantal gebruikers, maar het aantal vergiftigingen neemt juist toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, meldt EenVandaag.

Een aantal jaar geleden werd het gebruik van lachgas snel populair, vooral onder jongeren, omdat het goedkoop en makkelijk te krijgen was. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel. Daardoor is het alleen nog legaal voor ’technisch en medisch gebruik’, zoals in slagroomspuiten of als verdovingsmiddel bij de tandarts.

Het landelijke gebruik is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers. Het aantal mensen dat moest worden behandeld voor een verslaving nam zelfs flink toe. In 2019 werden 24 mensen voor lachgasverslaving behandeld, vorig jaar waren dat er 218. Ook het aantal vergiftigingen stijgt al een aantal jaar op rij: in 2023 waren er 23 gevallen, een jaar later 48 en in de eerste negen maanden van vorig jaar 61. (ANP)