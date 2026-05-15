‘Inhoudelijk stevige’ onderhandelingsronde voor nieuwe cao ggz

Vakbonden en werkgevers hebben intensieve onderhandelingen gehouden voor een nieuwe cao voor de ggz. De werkgevers presenteerden woensdag een integraal voorstel voor een nieuwe cao met een loonbod en ook over onder meer roosters, veiligheid, zeggenschap en reiskosten.

“De werkgevers gaven daarbij aan dat zij verbeteringen willen realiseren, maar ook rekening willen houden met de financiële positie van ggz-instellingen”, meldt NU’91. Tijdens de dag kwamen de bonden nog met een inhoudelijke reactie en tegenvoorstellen, maar details geven de bonden niet.

Verbetering

NU’91 heeft het over een “intensieve” onderhandelingsdag. FNV noemde het gesprek “inhoudelijk stevig”. “Op een aantal punten bleek dat werkgevers anders kijken naar wat “verbetering” is dan hoe werknemers dat ervaren. Tegelijkertijd is afgesproken het voorstel zorgvuldig te wegen en per onderdeel te beoordelen”, aldus FNV.

De gesprekken worden vervolgd op 8 juni wanneer de werkgevers inhoudelijk zullen reageren op de voorstellen van de vakbonden.

Hoger loon

FNV, CNV en NU’91 vragen voor ggz-medewerkers naast een hoger loon van 6 procent ook stappen op het gebied van onder meer veiligheid, werk- en privébalans, bijzondere diensten en reiskosten. De gehele inzet van CNV en FNV is hier te lezen en die van NU’91 hier. De inzet van FBZ en LAD is hier te lezen.

