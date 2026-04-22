Inspecties: zorg voor asielzoekers met psychische nood onvoldoende

Organisaties die te maken hebben met asielzoekers met een hoge behoefte aan psychische zorg en veiligheid, werken niet goed samen. Hun werkzaamheden sluiten niet op elkaar aan en de samenwerking verloopt stroef. Dat concluderen de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek.

Goede zorg voor deze groep vluchtelingen is nodig, omdat zij kampen met psychische problematiek en een ernstig veiligheidsrisico kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving, aldus de inspecties. Die zien dat juiste zorg bieden niet altijd kan of moeilijk is. Wiens aanvraag nog loopt of is goedgekeurd, heeft recht op psychische zorg; wiens aanvraag is afgewezen, krijgt alleen medisch noodzakelijke zorg die niet uitgesteld kan worden. Zolang een aanvraag loopt, is de uitkomst onzeker en dus is zorg inplannen moeilijk, concluderen de inspecties.

Taak kabinet

Verder zien de inspecties dat de reguliere geestelijke gezondheidszorg onvoldoende is toegerust om deze mensen te behandelen. Daar ligt een taak voor het kabinet, aldus de inspecties.

Sluiting kliniek

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan in kliniek Veldzicht in Balkbrug maximaal veertig mensen plaatsen, maar die locatie moet sluiten omdat het gevangeniswezen de plek zelf nodig heeft. Veldzicht zou tot april 2026 beschikbaar zijn, maar de overgangsperiode is onlangs verlengd tot 1 januari volgend jaar. Het was “niet haalbaar en realistisch” om de locatie voor 1 april helemaal af te bouwen, aldus minister Bart van den Brink (Asiel) en staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie). Volgens hen is het “van groot belang” dat asielzoekers met psychiatrische problemen op tijd toegang krijgen tot de ggz. Hoeveel vluchtelingen momenteel nog in de kliniek verblijven is onbekend. (ANP)