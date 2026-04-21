Onderzoeksraad: zorg aan ernstig psychiatrische patiënten is onvoldoende

Het huidige zorgstel stelsel ondersteunt mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) onvoldoende en belemmert de behoefte aan maatwerk. Een kwart van de 250.000 EPA-patiënten ontvangt geen zorg.

Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport ‘Kunnen doen wat nodig is’, dat op 21 april is gepubliceerd. De OVV heeft in dit onderzoek ingezoomd op wat 11 goede initiatieven succesvol maakt. In onderzoek uit 2019 heeft de OVV de focus gelegd op risicofactoren en systeemfouten.

Lees op Zorgvisie: Onderzoeksraad over onbegrepen gedrag: veiligheid begint ver voor de crisis

Onbegrepen gedrag

De aanleiding voor het onderzoek is de aanhoudende maatschappelijke onrust over ‘onbegrepen gedrag’ en ernstige incidenten met psychiatrisch kwetsbare mensen. Het aantal E33-meldingen bij de politie overlast door verwarde personen is verdrievoudigd sinds 2012.

Ernstig psychiatrische patiënten

De circa 250.000 EPA-patiënten hebben vaak klachten in combinatie met problemen op andere levensgebieden zoals wonen, werk, financiën en sociale relaties. Dit zorgt voor veiligheidsrisico’s voor henzelf en soms ook voor hun omgeving. De OVV stelt dat de veiligheid van de 250.000 EPA-patiënten en hun omgeving vraagt om vroegtijdige, domeinoverstijgende en passende zorg en ondersteuning. In het rapport pleit de OVV voor meer ruimte voor maatwerk, passende financiering en intensieve samenwerking tussen professionals, organisaties en naasten.