Curator Phitaal niet blij met patiëntendossiers

Drie maanden was curator Remco Rosbeek verantwoordelijk voor Phitaal Groep, de failliete ggz-instelling. Sinds 15 april heeft Mentaal Beter de zorg voor de 3600 cliënten overgenomen. In de Limburger vertelt Rosbeek openhartig over de vreemde situaties die het curatorschap van een zorginstelling met zich meebrengt.

“De taak van de curator is om alle bezittingen te gelde te maken ten behoeve van de schuldeisers”, vertelt Rosbeek in de Limburger. Het zijn de medewerkers die het geld verdienen. Die moeten binnen boord blijven. Zonder hen blijft er weinig van het bedrijf over. Hij moest ervoor zorgen dat die medewerkers betaald werden. Maar met welk geld? Gelukkig waren CZ en VGZ bereid om vier weken aan ingeplande zorg voor te schieten.

Patiëntendossiers

Het andere, meest vreemde deel van de zaak was dat Rosbeek als curator verantwoordelijk werd voor het beheer van de patiëntendossiers. Deze moeten twintig jaar bewaard worden. Maar mogen allen ingezien worden door iemand met een BIG-registratie. Rosbeek mocht de dossiers dus niet inzien, maar was wel verantwoordelijk voor het beheer ervan.

Failliet en door

Phitaal werd failliet verklaard, waardoor het bedrijf een doorstart kon maken en overgenomen kon worden door een andere partij. Er waren acht partijen geïnteresseerd. Mentaal Beter kwam met het beste bod.

Lager bod

Hun bod was echter lager, ook weer vanwege die patiëntendossiers. “Bij die 20.000 dossiers zitten heel veel oude dossiers van voormalige cliënten. Daar gaat Mentaal Beter nooit meer een cent aan verdienen. Sterker nog, het kost haar geld. Ze moeten die dossiers wel goed bewaren voor het geval ze ooit worden opgevraagd. Mentaal Beter heeft dat meegerekend in een lagere prijs die ze hebben geboden voor de overname van Phitaal”, vertelt Rosbeek in de Limburger.