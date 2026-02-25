Jeugdzorgaanbieder Mare failliet door 3 miljoen niet-geleverde zorg

Jeugdzorgaanbieder Mare Bijzondere Zorg moet 2,9 miljoen terugvorderen aan de gemeente ’s-Hertogenbosch voor zorg die ze wel gedeclareerd hebben maar niet geleverd hebben. De organisatie heeft faillissement aangevraagd.

Mare Bijzondere Zorg bood jeugdzorg aan bij ongeveer tachtig jongeren thuis en één-op-één begeleiding met verblijf aan enkele tientallen jongeren.

Onderzoek

Tien Noord-Brabantse gemeenten startten vorig jaar een onderzoek na klachten en signalen dat zorg niet altijd werd geleverd, terwijl die wel werd gedeclareerd. Dat meldt Omroep Brabant. Ook zijn er meldingen gedaan bij de inspectie.

Uit het onderzoek bleek dat er voor 2,9 miljoen aan zorg is gedeclareerd aan de tien gemeenten die niet geleverd is. Dat staat in de brief van het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch aan de gemeenteraad.

Terugvordering

De gemeenten hebben besloten dat geld terug te eisen en beslag te leggen op geld dat Mare nog tegoed had van de gemeenten. Nieuwe betalingen zijn stopgezet.

Hierna heeft Mare faillissement aangevraagd.

150 gezinnen

Het Brabants Dagblad meldt dat Mare de continuïteit en veiligheid van de zorg voor 150 gezinnen en meer dan twintig inwonende jeugdigen de hoogste prioriteit heeft. De organisatie gaat zorgen dat de “lopende trajecten zo zorgvuldig mogelijk voortzetten of overdragen”.