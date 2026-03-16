Investeringsmaatschappij neemt mogelijk failliete ggz-aanbieder over

De curator van Phitaal GGZ, dat onlangs failliet is gegaan, is in gesprek met Mentaal Beter over de mogelijkheden van een doorstart. Mentaal Beter is een merk van Mental Care Group, dat op zijn beurt in handen is van investeringsmaatschappij Apax Partners SAS.

“Het plan dat nu voorligt is een zorgvuldige en gecontroleerde doorstart, waarbij Phitaal GGZ wordt voortgezet onder de naam Mentaal Beter Vitaalpunt, gebaseerd op de zorgpaden van Mentaal Beter”, aldus de curator.

Als de doorstart definitief wordt gemaakt, geldt als uitgangspunt dat Mentaal Beter de behandelingen van alle cliënten overneemt. Bovendien is het streven om zoveel mogelijk behandelaren mee te nemen naar de nieuwe organisatie.

Zorgverzekeraars

Phitaal biedt nu geestelijke gezondheidszorg aan ruim 3.500 cliënten vanuit tien behandelcentra in Midden- en Zuid-Nederland. Lopende behandeltrajecten bij Phitaal GGZ worden waar nodig voortgezet en afgerond. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars die de zorg blijven vergoeden en hiervoor in afstemming met de curator een bedrag ter beschikking hebben gesteld.

Mental Care Group heeft naast Mentaal Beter ook labels HSK, Opdidakt en Vitalmindz.