Acht mensen elders gehuisvest na brand ggz-instelling Halsteren

Door de brand in een ggz-instelling in het Brabantse Halsteren moeten acht bewoners tijdelijk ergens anders verblijven. Dat laat GGZ Westelijk Noord-Brabant weten. De brand brak maandagochtend uit in een kantoorgedeelte van een gebouw, waarna drie vleugels van het pand moesten worden ontruimd.

Het gaat om het gebouw De Schelde van Landgoed Vrederust aan de Hoofdlaan. Op het terrein worden meerdere vormen van zorg verleend. Ongeveer negentig mensen (kantoorpersoneel en cliënten) werden elders op het terrein ondergebracht. Kort na het middaguur was de brand onder controle. Twee van de drie ontruimde vleugels zijn tegen het middaguur veilig verklaard. De mensen uit de derde vleugel worden nog elders op het terrein opgevangen. Er was veel rookontwikkeling. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

Brand GGZ WNB

De meeste cliënten zijn teruggekeerd naar hun eigen afdeling of elders op het landgoed ondergebracht. Niemand is gewond geraakt. Voor acht mensen is huisvesting buiten het terrein gevonden, aldus GGZ WNB. De organisatie laat weten dat vooral het dak van het deel waar de brand was veel schade heeft door zowel de brand als de bluswerkzaamheden. De oorzaak van de brand is niet bekend. (ANP)

