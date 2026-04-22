Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ggz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Melding persoon met ‘onbegrepen gedrag’ in Tiel, politie schiet

,

In Tiel is iemand met “onbegrepen gedrag” naar het ziekenhuis gebracht. De politie was afgekomen op een melding over de persoon, die met een mes aan het dreigen zou zijn. Een politieagent heeft geschoten, maar of de persoon daardoor gewond is geraakt, weet een woordvoerster nog niet.

Wat voor gedrag de persoon in kwestie vertoonde aan de Lutterveldweg in de Gelderse plaats, zegt de woordvoerder niet. Ook over de identiteit van de persoon wil ze niets zeggen. Ze wil ook verder weinig kwijt over het voorval.

Onder controle

“De situatie is inmiddels onder controle”, laat de politie op X weten. De Rijksrecherche doet onderzoek, wat gebruikelijk is als er iemand gewond is geraakt tijdens optreden van de politie. (ANP)

Lees op Zorgvisie over de Onderzoeksraad voor Veiligheid die rapporteert over elf ‘hoopvolle praktijkvoorbeelden’ met continuïteit, vaste gezichten en netwerkzorg die problemen rond onbegrepen gedrag kunnen voorkomen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ggz

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties