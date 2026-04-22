Melding persoon met ‘onbegrepen gedrag’ in Tiel, politie schiet

In Tiel is iemand met “onbegrepen gedrag” naar het ziekenhuis gebracht. De politie was afgekomen op een melding over de persoon, die met een mes aan het dreigen zou zijn. Een politieagent heeft geschoten, maar of de persoon daardoor gewond is geraakt, weet een woordvoerster nog niet.

Wat voor gedrag de persoon in kwestie vertoonde aan de Lutterveldweg in de Gelderse plaats, zegt de woordvoerder niet. Ook over de identiteit van de persoon wil ze niets zeggen. Ze wil ook verder weinig kwijt over het voorval.

Onder controle

“De situatie is inmiddels onder controle”, laat de politie op X weten. De Rijksrecherche doet onderzoek, wat gebruikelijk is als er iemand gewond is geraakt tijdens optreden van de politie. (ANP)

