Van Weel-Bethesda Ziekenhuis start met volledig vernieuwd poliklinisch proces

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft het poliklinisch proces volledig vernieuwd en verder gedigitaliseerd. Alle specialismen werken nu volgens één uniforme aanpak.

Twee jaar van voorbereiding gingen aan de vernieuwing vooraf, waarin de processen, systemen, technologie en fysieke inrichting ziekenhuisbreed opnieuw zijn ingericht. “We hebben niet gekozen voor losse optimalisaties, maar voor een integrale herziening van het volledige poliklinische proces”, zegt Bram Bolle, manager zorg en bedrijfsvoering. Alle specialismen werken nu volgens één uniforme aanpak: van verwijzing en planning tot consult en opvolging. Generieke taken kunnen onderling overgenomen worden doordat de frontoffices zijn samengebracht op gezamenlijke polipleinen met een centrale balie.

Duidelijk traject

“Door het polikliniekproces te uniformeren, is voor patiënten en medewerkers duidelijk hoe het traject verloopt”, zegt gynaecoloog Robbert-Jan Delfos. “Ongeacht op welke poli iemand komt, verlopen afspraken op dezelfde manier. Dit zorgt voor overzicht en duidelijkheid, wat het bezoek voor iedereen voorspelbaar en begrijpelijk maakt.

Digitalisering

Het poliklinische proces is daarnaast verder gedigitaliseerd. Systemen als ZorgDomein, HiX en BeterDichtbij zijn geoptimaliseerd en waar mogelijk kunnen patiënten zelf hun afspraak plannen. Ook worden digitale vragenlijsten breder ingezet, zijn folders gekoppeld aan afspraakcodes en ontvangen patiënten via BeterDichtbij gerichte herinneringen.

Gegevens

Patiënten melden zich aan via een QR-code op een zuil en zien vervolgens op een scherm in de wachtkamer in welke spreekkamer ze worden verwacht. Indien nodig kunnen voorafgaand aan het consult metingen worden verricht in een zelfmeetkiosk om waarden als bloeddruk, zuurstofgehalte en BMI te bepalen. Die data en de antwoorden uit digitale vragenlijsten moeten belangrijke gegevens vooraf beschikbaar maken, zodat zorgverleners meer tijd hebben voor inhoudelijke gesprekken.