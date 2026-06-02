Erasmus MC wil eigen AI-gedreven ontslagmodel breed inzetten

Erasmus MC boekt goede resultaten met een AI-model dat voorspelt of een patiënt na een operatie eerder met de revalidatie kan beginnen. Het ziekenhuis wil het model eind volgend jaar in gebruik nemen.

Welke patiënten kunnen op de tweede dag na een grote operatie al beginnen met de revalidatie? Artsen en onderzoekers van Erasmus MC hebben een AI-model ontwikkeld om dat te helpen bepalen. Het model heeft de naam DESIRE gekregen, wat staat voor Discharge aftEr Surgery usIng aRtificial intElligence. Op basis van tientallen gegevens uit het elektronisch patiëntendossier, zoals hartslag, medicatie, operatieduur en diverse waarden kort na de operatie, berekent DESIRE of een patiënt al dan niet nog intensieve zorg in het ziekenhuis nodig heeft.

Schaarse bedden

Aanleiding voor de ontwikkeling van het model is dat uit diverse studies is gebleken dat veel patiënten na dag twee geen intensieve zorg meer nodig hebben, maar in het ziekenhuis blijven voor de zekerheid. “Te vroeg naar huis of naar een herstelplek is niet veilig, maar onnodig lang in het ziekenhuis blijven is ook niet goed”, zegt postdoctoraal onderzoeker Davy van de Sande, die bijdroeg aan het model. “Patiënten liggen dan langer in bed, verliezen conditie en lopen meer risico op complicaties. Bovendien zijn ziekenhuisbedden schaars.”

Breed inzetten

In een testperiode van drie maanden blijkt dat het AI-model een casus in 92 procent van de gevallen goed voorspelt. Eerder werd het model al succesvol getest bij de Treant Ziekenhuisgroep. Daar kwam een score van 89 procent uit. De resultaten zijn voor Erasmus MC aanleiding om het project door te zetten. In eerste instantie door patiënten voor wie dat veilig wordt geacht over te plaatsen naar een speciale revalidatiekamer. De afdeling Chirurgie verwacht het model vanaf september in studieverband te gebruiken en eind volgend jaar in de praktijk.

Van de Sande benadrukt dat het model het behandelteam ondersteunt en niet zelfstandig een beslissing neemt.