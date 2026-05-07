Huisartsen en apothekers onbereikbaar door brand datacenter Almere

De brand bij NorthC Datacenters in Almere raakt ook zorgbedrijven, in de regio, maar ook daarbuiten. Zo meldt de NOS dat huisartsen hun internetverbinding verloren en berichtte dagblad De Limburger dat 40 apotheken niet meer bereikbaar waren.

Bij NorthC Datacenters in Almere Stad ontstond donderdagochtend brand. Mensen die er werkzaam waren, werden op tijd geëvacueerd. Het bedrijf verhuurt ruimte, stroom en koeling aan bedrijven die hun servers en netwerkapparatuur onderbrengen in een professioneel datacenter.

Apotheken

Voor de veertig vestigingen van Verenigde Apotheken Limburg is dat het geval, zo meldt De Limburger. Die hebben hun servers en digitale gegevens in het datacenter staanDoor de brand vielen verbindingen weg. Dat was niet alleen voor websites en internetverbindingen het geval, maar ook voor de telefonie. Wie naar de apotheken belde, kreeg donderdag een toon te horen alsof het nummer niet bestaat en op de websites van de apotheken is alleen een tekst te zien dat sites onbereikbaar zijn en de herstelwerkzaamheden wellicht nog de hele dag zullen duren.

Huisartsen

Ook sommige huisartsenpraktijken kunnen niet in hun systemen, meldt de NOS. zoals de praktijk van Jaap Wynia in Amsterdam. “Onze praktijk is best wel internetgericht. Ik was aan het bellen met een patiënt, en ineens was de verbinding verbroken.”

De systemen en alle informatie van de praktijk draaien op de server in Almere. “Als die wordt uitgeschakeld hebben wij blijkbaar niks meer”, aldus Wynia tegenover de NOS. “We kunnen niet bij de patiëntgegevens en hun dossiers, we weten de geplande afspraken niet, en we kunnen mensen slechter bereiken omdat we niet bij hun telefoonnummers kunnen.”