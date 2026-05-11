28 ziekenhuizen in Nederlandse innovatie top 300

Alle zeven UMC’s zijn opgenomen in de ranglijst, waarvan Erasmus MC met een tweede plek het hoogst staat genoteerd en het Leids Universitair Medisch Centrum op de 37e plaats als minst innovatieve UMC wordt ingeschat. Prinses Máxima Centrum staat op de zevende plek als hoogst genoteerde niet-universitair ziekenhuis. Bergman Clinics is als enige zbc opgenomen in de lijst en bezet de dertigste plek. Alrijne Ziekenhuis weet met positie 296 als laatste zorginstelling een notering te bemachtigen.

Alleen ziekenhuizen

Het valt op dat het alleen ziekenhuizen zijn die hoog scoren op innovatie, andere zorgorganisaties zijn niet in de ranglijst opgenomen. De Innovatie300 is samengesteld door zakenplatform MT/Sprout in samenwerking met het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam. De organisaties en bedrijven in de Innovatie300 zijn beoordeeld op de onderdelen strategie, talent, marktimpact en maatschappelijke impact.