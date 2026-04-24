ETZ ontdekte probleem dotterapparaat en heeft alternatief

Veel ziekenhuizen kunnen op dit moment geen patiënten dotteren, omdat er stukje plastic losraken van de kranenblokken van leverancier Medline. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ontdekte dit lek en ontwikkelde een alternatief.

Leverancier Medline riep vorige week de kranenblokken terug, omdat kleine deeltjes plastic loslaten. Sinds de terugroepactie kunnen zo’n dertig ziekenhuizen geen dotterbehandelingen en hartkatheterisaties meer doen. Alleen nog in spoedgevallen.

ETZ

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), zegt tegen Eindhovens Dagblad, dat zij de fouten in de kranenkoppen eind vorig jaar ontdekten en hebben gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij Medline zelf.

Artsen gebruiken de kranenblokken voor het inspuiten van contrastvloeistof, medicatie of het meten van de druk. Als er stukjes plastic losraken en in de bloedbaan terechtkomen, kan dat fatale gevolgen hebben.

Alternatief

Het ETZ ontwikkelde dit jaar een alternatief. Het bewuste kranenblok heeft drie kraantjes. “Nu koppelen we drie losse kraantjes aan elkaar”, vertelt een woordvoerder van het ETZ aan het Eindhovens Dagblad (ED). “Dat is uitvoerig getest en onze cardiologen kunnen daar goed mee werken. Het kost ons wel meer tijd, maar patiënten merken er niets van. Het is net zo veilig.”

ETZ heeft de manier waarop het die kraantjes aan elkaar zet met andere ziekenhuizen gedeeld. Of die het gebruiken, weet de woordvoerder niet.

Het ED meldt ook dat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een andere methode gebruikt en geen problemen heeft.

Landelijk probleem

Donderdag was er overleg over de situatie tussen onder meer de IGJ, Zorg Inkoop Netwerk Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, leverancier Medline en het ministerie van Volksgezondheid.