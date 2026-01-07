Skipr

Last onder dwangsom voor Eindhovense thuiszorgaanbieder

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Goed en Welzorg Thuis een last onder dwangsom opgelegd. De Eindhovense thuiszorgaanbieder voldoet niet volledig aan de eerder opgelegde aanwijzing.

De inspectie gaf Goed en Welzorg Thuis – voorheen Reliance Care – afgelopen zomer een aanwijzing. De toezichthouder zag dat de thuiszorgorganisatie niet aan twee normen voor kwaliteit en veiligheid. In de tussentijd voerde de zorgaanbieder onvoldoende verbeteringen door.

Cliëntenstop

“De inspectie concludeert dat de bestuurder niet in staat is om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Cliënten lopen risico’s omdat Goed en Welzorg Thuis niet werkt volgens de richtlijnen van de Veilige principes in de medicatieketen”, aldus de IGJ.

Op 8 oktober gebood de inspectie Goed en Welzorg Thuis onder meer op om de zorg te staken zolang zij niet voldoet aan de eisen uit de aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moest binnen vier weken alle huidige cliënten zorgvuldig overdragen aan andere zorgaanbieders, waarvan de bestuurder niet een van de (voormalige) bestuurders is. 

Dwangsom

De inspectie concludeert dat Goed en Welzorg Thuis niet heeft aangetoond dat zij hier binnen de gestelde termijn aan heeft voldaan. Daarom legt de IGJ een last onder dwangsom op.

Als de aanbieder uiterlijk op afgelopen dinsdag 6 januari aan de aanwijzing blijkt te hebben voldaan, wordt er een dwangsom van 5.000 euro opgelegd.

Last onder dwangsom voor Eindhovense thuiszorgaanbieder
