IGJ beëindigt aanwijzing voor Hilzijn

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor AnneWim B.V. – opererend onder de naam Hilzijn – beëindigd. De zorgaanbieder uit Horn heeft de afgelopen maanden het nodige gesleuteld.

Op 6 juni gaf de inspectie Hilzijn een aanwijzing omdat er ernstige tekortkomingen waren in de kwaliteit en veiligheid van de hulpverlening voorjongeren en volwassenen met psychische problematiek. “Vooral op het gebied van professionele afwegingen maken en deskundige hulpverleners. Daarnaast werden er zonder wettelijke grondslag vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast”, vat de IGJ samen.

Gestopt met dwang

De inspectie constateert dat Hilzijn voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd op de leefgroepen in Horn. Zo is de aanbieder gestopt met het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook zet Hilzijn voldoende deskundige hulpverleners in.

“Hilzijn brengt de risico’s voor de jongeren nu beter in kaart.” Dit gebeurt samen met een gedragswetenschapper en een persoonlijk begeleider. “De uitkomsten zijn vertaald naar duidelijke afspraken en instructies. Zo weten alle begeleiders beter wat een jongere nodig heeft en hoe zij veilige en passende zorg kunnen bieden”, aldus de toezichthouder.

Regulier toezicht

Dankzij de doorgevoerde verbeteringen voldoet Hilzijn aan de normen en is de aanwijzing beëindigd. Hilzijn staat daarmee weer onder regulier toezicht van de IGJ.

Hilzijn blikt terug op een lastige tijd waarin er ‘vervelende berichtgeving in de media rondging’. De aanbieder is blij dat het aanwijzingstraject ten einde is gekomen. “In deze tijd hebben we veel met elkaar nagedacht over de vraag wanneer we het nu echt goed doen. Daarbij is steeds de kernvraag: staat de jeugdige of volwassene centraal in onze besluitvorming en in de eisen waaraan moet worden voldaan?” Hilzijn bedankt alle cliënten, ouders, verwijzers, gemeenten en collega’s voor hun doorzettingsvermogen het afgelopen jaar.

Meer over:GgzIGJKwaliteit

