Eerste gegevensuitwisseling onder WegiZ levert vertraging op

De Basisgegevensset zorg voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen is niet op 1 juli gereed. Dat schrijft minister Helder in een Kamerbrief .

Beeld: SasinParaksa/stock.adobe.com

Het moet de eerste elektronische gegevensuitwisseling onder WegiZ worden: de uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg. Maar de benodigde kwaliteitsstandaard is nog niet af. Na de zomer krijgt de Tweede Kamer te horen wanneer de zogeheten Basisgegevensset zorg (BgZ) dan wel wordt verwacht.

Standaardisatie

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken de gegevensuitwisseling te standaardiseren. Door elektronisch informatie met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgaanbieder naar de andere. Dat moet de zorg veilig maken en de werkdruk voor zorgverleners verlichten.

WegiZ

Via de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is het mogelijk gegevensuitwisselingen (specifieke gegevenssets) aan te wijzen die verplicht elektronisch moeten plaatsvinden. De verplichtingen die samenhangen met deze zogenoemde aangewezen gegevensuitwisselingen worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Op de Meerjarenagenda Wegiz staan vijf gegevensuitwisselingen. De overige vier uitwisselingen zijn: beeldbeschikbaarheid, verpleegkundige overdracht, medicatieoverdracht en acute zorg.

Basisgegevensset zorg

De eerste gegevensuitwisseling die onder de Wegiz verplicht elektronisch en gestandaardiseerd moet gaan verlopen, is de overdracht Basisgegevensset zorg (BgZ) tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg. De kwaliteitsstandaard BgZ wordt opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de vereniging van Zelfstandige Klinieken in Nederland.

Helaas is de benodigde kwaliteitsstandaard (BgZ7) tot op heden niet vastgesteld “in verband met implementatievraagstukken die nog leven bij de betrokken partijen”. De publicatie van de AMvB is daardoor niet mogelijk in juli. Na de zomer krijgt de Tweede Kamer informatie over de voortgang van de BgZ en de overige gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz.