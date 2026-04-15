Volumekaart zegt ‘iets’ over Nederlandse zorg

Op ZorgkaartNederland staat sinds kort een kaart waarop te zien is hoe vaak zorgaanbieders bepaalde operaties per jaar uitvoeren.

Deze ‘Zorgvolumekaart’ van Patiëntenfederatie Nederland is ontwikkeld in samenwerking met Bergman Clinics en gefinancierd door zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De kaart maakt onderdeel uit van een groter project van Zilveren Kruis om de transparantie van zorg te vergroten. Hiervoor heeft Zilveren Kruis 2 ton per jaar voor twee jaar uitgetrokken.

Belangeloos

Volgens de woordvoerder van Patiëntenfederatie Nederland heeft Bergman Clinics ‘belangeloos geholpen’ met het meedenken over de technische opzet en invulling van de volumekaart.

Dertien aandoeningen

Op dit moment kunnen mensen bij dertien aandoeningen zien hoe vaak de zorgaanbieder de operatie of behandeling uitvoert. Voorbeelden zijn: nieuwe heup, nieuwe knie, staar, diabetes en voorste kruisbandoperatie. Dit zijn volgens de woordvoerder van Patiëntenfederatie Nederland allemaal aandoeningen waarbij de volumenormen door alle zorgaanbieders worden gehaald. Volumenormen zijn landelijke afspraken over minimale aantallen ingrepen per ziekenhuis.

Toeval

Patiëntenfederatie Nederland is met de ‘lidorganisaties’ overeengekomen over welke aandoeningen als eerste de volumes gepubliceerd worden. “Dat alle zorgaanbieders bij alle aandoeningen die nu op de volumekaart staan aan de volumenormen voldoen, is toeval”, aldus de woordvoerder.

Andere uitkomsten

Een hoger aantal behandelingen kan, volgens de Patiëntenfederatie, iets zeggen over de ervaring van een zorgaanbieder. Bij weinig volume kan de kwaliteit achterblijven. Hierbij wordt de waarschuwing geplaatst dat volume niet alles zegt. “Kijk daarom ook naar andere uitkomsten van zorg, het aantal complicaties en het aantal heropnames”, staat op de site. Deze gegevens zijn alleen niet te vinden op ZorgkaartNederland. Patiëntervaringen en wachttijden zijn ook behulpzaam bij het vergelijken van zorgaanbieders, stelt de federatie. Die staan wel op ZorgkaartNederland.

Op de volumekaart krijgen bezoekers nog ‘extra informatie’ over de behandeling: “Soms is het beter om af te wachten en niet gelijk te opereren.”