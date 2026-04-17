Elisabeth-TweeSteden bouwt huisdierentuin

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werkt aan een huisdierentuin waar dieren van patiënten op bezoek kunnen bij hun baasje. 

De huisdierentuin is speciaal bedoeld voor huisdieren van ernstig zieke patiënten die langdurig opgenomen moeten worden, schrijft het Tilburgse ziekenhuis in een post op LinkedIn. 

“Huisdierenbezoek is ontzettend waardevol voor de kwaliteit van leven. Het kan bijdragen aan herstel van de patiënt”, schrijft geriater Sarah Robben. 

Het is al langer bekend dat de nabijheid van huisdieren een positief effect kan hebben op het herstel van patiënten, alleen staan hygiëneregels niet toe dat ze in het ziekenhuis komen. 

Dieren al welkom in JBZ

Het ETZ is niet het eerste ziekenhuis dat patiënten in staat wil stellen om hun huisdier te zien. Sinds 2025 zijn huisdieren ook welkom in een speciaal deel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch 

In Tilburg is het initiatief genomen door een aantal medewerkers van de IC, anesthesiologie, palliatieve zorg, oncologie en geriatrie. Op dit moment loopt de fundraising voor het project. Op 17 april was ruim 3000 euro van de benodigde 25 duizend euro opgehaald. 

De Stuurgroep Huisdierenkamer wil nog in de zomer 2026 beginnen met de bouw van de ‘huisdierentuin’ waar zelfs ruimte zal zijn voor een paard. 

Gerelateerd nieuws

16 apr 2026 Studie naar MS-patiënten die stamceltherapie kregen in buitenland
15 apr 2026 Volumekaart zegt 'iets' over Nederlandse zorg
20 mrt 2026 ETZ verplaatst infuusbehandeling voor osteoporose naar de thuissituatie
5 mrt 2026 Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

