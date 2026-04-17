Elisabeth-TweeSteden bouwt huisdierentuin

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werkt aan een huisdierentuin waar dieren van patiënten op bezoek kunnen bij hun baasje.

De huisdierentuin is speciaal bedoeld voor huisdieren van ernstig zieke patiënten die langdurig opgenomen moeten worden, schrijft het Tilburgse ziekenhuis in een post op LinkedIn.

“Huisdierenbezoek is ontzettend waardevol voor de kwaliteit van leven. Het kan bijdragen aan herstel van de patiënt”, schrijft geriater Sarah Robben.

Het is al langer bekend dat de nabijheid van huisdieren een positief effect kan hebben op het herstel van patiënten, alleen staan hygiëneregels niet toe dat ze in het ziekenhuis komen.

Dieren al welkom in JBZ

Het ETZ is niet het eerste ziekenhuis dat patiënten in staat wil stellen om hun huisdier te zien. Sinds 2025 zijn huisdieren ook welkom in een speciaal deel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

In Tilburg is het initiatief genomen door een aantal medewerkers van de IC, anesthesiologie, palliatieve zorg, oncologie en geriatrie. Op dit moment loopt de fundraising voor het project. Op 17 april was ruim 3000 euro van de benodigde 25 duizend euro opgehaald.

De Stuurgroep Huisdierenkamer wil nog in de zomer 2026 beginnen met de bouw van de ‘huisdierentuin’ waar zelfs ruimte zal zijn voor een paard.