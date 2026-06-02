Grotere kans op herstel na beroerte door snellere behandeling

De start van behandeling van mensen na een beroerte is in tien jaar tijd verkort met 46 procent. Hierdoor hebben patiënten een grotere kans op herstel.

Het gaat hierbij om de zogeheten door-to-needle tijd: de tijd van aankomst in het ziekenhuis en het inbrengen van de katheter via de lies voor het verwijderen van het bloedstolsel (EVT). De mediane deur-tot-lies-tijd is gedaald naar 47 minuten in de afgelopen jaren. In 2014 was dit ongeveer 87 minuten. Deze gegevens zijn afkomstig uit de kwaliteitsregistratie DICA Beroertezorg (DASA).

Snelheid is cruciaal

Irem Baharoglu, vasculair neuroloog in het Haaglanden Medisch Centrum en voorzitter van de Clinical Audit Board van de DASA, zegt hierover: “In de beroertezorg is elke minuut cruciaal. We zeggen ook wel: time is brain. Hoe sneller de behandeling wordt gestart, hoe groter de kans dat de hersenschade beperkt blijft. Daarom evalueren we de processen voortdurend. Het meten van belangrijke indicatoren, zoals doorlooptijden, is daarbij het startpunt. Aan de hand daarvan wisselen we met andere medisch professionals best practices uit, die leiden tot concrete verbeterideeën.”

Trombolyse

Naast verbeteringen in EVT-behandeltijden laten de cijfers zien dat ook de deur-tot-naald-tijd voor trombolyse laag en stabiel is gebleven. Bij een trombolysebehandeling wordt via een infuus een medicijn toegediend dat het bloedstolsel oplost, zodat de bloedtoevoer naar de hersenen zo snel mogelijk wordt hersteld. Sinds circa 2014 ligt de tijd vanaf aankomst in het ziekenhuis tot het starten van het infuus rond de 28 minuten. In de afgelopen jaren daalde dit naar 27 minuten.

Spiegelsessies

Baharoglu: “De cijfers wijzen erop dat ziekenhuizen er structureel in zijn geslaagd hun acute zorgprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Om dit te bereiken organiseren we samen spiegelsessies kunnen leren van ziekenhuizen uit andere regio’s en verbeterinitiatieven opstellen. Denk hierbij aan processen voor het sneller herkennen van een EVT-patiënt met behulp van ondersteunende systemen, ambulances die bij een hoge verdenking op een grote vaatocclusie wachten voor eventueel doorvervoer naar een EVT-centrum, maar ook aan het verduidelijken van overlegstructuren en afspraken tussen ziekenhuizen en deze EVT-centra.”

Ruim boven Europese norm

Met deze doorlooptijd presteren Nederlandse ziekenhuizen ruim beter dan de Europese norm van een deur-tot-naald-tijd van zestig minuten, met een nadrukkelijk streefgetal van dertig minuten. Daarnaast ligt de mediane prestatie van 27 minuten ook onder de strengere Nederlandse norm van 45 minuten. De absolute internationale koplopers zijn een klein aantal Scandinavische zorgcentra, zoals het Helsinki University Central Hospital. Zij kwamen na jaren van procesoptimalisatie uit op een mediane tijd van rond de 20 minuten.

DICA

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) is een onafhankelijke kennisorganisatie die de ontwikkeling en uitvoering van 26 kwaliteitsregistraties organiseert en ondersteunt. Sinds 1 januari 2026 is DICA bestuurlijk gefuseerd met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). DICA werd in 2010 opgericht op initiatief van zorgprofessionals. Alle Nederlandse ziekenhuizen en veel zelfstandige behandelcentra nemen deel aan de DICA-registraties.

Over DASA

De kwaliteitsregistratie DICA Beroertezorg (DASA, Dutch Acute Stroke Audit) verzamelt sinds 2014 gegevens van patiënten die met een acute beroerte in het ziekenhuis terechtkomen. DICA analyseert patiëntkarakteristieken, doorlooptijden, behandelingen in de acute fase van de beroertezorg en uitkomsten, en presenteert deze in dashboards.