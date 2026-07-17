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NWO kent 205 Veni-beurzen toe aan veelbelovende onderzoekers

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De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 205 recent gepromoveerde wetenschappers een Veni-beurs toegekend. Met deze financiering van maximaal 320.000 euro krijgen zij de komende drie jaar de kans om eigen innovatieve onderzoeksideeën uit te werken en zich te ontwikkelen tot zelfstandig onderzoeker.

De onderzoeken variëren van medische ontwikkelingen, zoals het activeren van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer, tot technologische innovaties zoals het omzetten van plastic in zeep. Daarnaast is er aandacht voor maatschappelijke en juridische vraagstukken, waaronder de kloof tussen AI-theorie en praktijk en de bescherming van ontheemd erfgoed.

De toewijzingen zijn als volgt over de wetenschappelijke domeinen verdeeld:

  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW): 81 beurzen
  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): 59 beurzen
  • ZonMw (Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen): 35 beurzen
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW): 30 beurzen

Om de transparantie rondom publiek gefinancierd onderzoek te vergroten, deelt de NWO de statistieken over gender en disciplines voortaan ook via een nieuw, openbaar online dashboard.

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