NWO kent 205 Veni-beurzen toe aan veelbelovende onderzoekers

De onderzoeken variëren van medische ontwikkelingen, zoals het activeren van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer, tot technologische innovaties zoals het omzetten van plastic in zeep. Daarnaast is er aandacht voor maatschappelijke en juridische vraagstukken, waaronder de kloof tussen AI-theorie en praktijk en de bescherming van ontheemd erfgoed.
De toewijzingen zijn als volgt over de wetenschappelijke domeinen verdeeld:
- Sociale en Geesteswetenschappen (SGW): 81 beurzen
- Exacte en Natuurwetenschappen (ENW): 59 beurzen
- ZonMw (Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen): 35 beurzen
- Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW): 30 beurzen
Om de transparantie rondom publiek gefinancierd onderzoek te vergroten, deelt de NWO de statistieken over gender en disciplines voortaan ook via een nieuw, openbaar online dashboard.