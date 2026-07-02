Kamervoorzitter creëert onduidelijkheid over motie Generiek kompas

Bij een motie over het Generiek kompas voor de ouderenzorg van Tweede Kamerlid Corrie van Brenk (50plus) is de stem van D66 per ongeluk verkeerd genoteerd. D66 stemde tegen, maar de motie is aangenomen.

De motie is nu aangenomen, door de steun van D66, hoewel de partij tegen was. Wel komt er een aantekening bij de motie waarin staat dat D66 tegen heeft gestemd. De minister weet dan dat de motie niet gesteund wordt door een meerderheid van de Kamer. De motie werd ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ouderenzorg op 30 juni.

Objectieve informatie

In de motie staat dat er in het Generiek kompas objectieve, vergelijkbare uitkomst-informatie over de kwaliteit van zorg moet komen. De motie refereert aan een IGJ-rapport waarin staat dat de kwaliteit van de ouderenzorg die buiten het verpleeghuis wordt verleend vaak onvoldoende is.

Medicatiefouten

In de motie wordt de minister verzocht om met de partijen, waaronder de Patiëntenfederatie, in gesprek te gaan. De Patiëntenfederatie hoopt nu, ondanks de aantekening, dat de minister alsnog bereid is om de motie uit te voeren en om in gesprek te gaan met de partijen om te zorgen voor meerdere objectieve kwaliteitsindicatoren in de ouderenzorg. De federatie denkt daarbij aan medicatiefouten, proactieve zorgplanning, valincidenten, druk op de mantelzorg en kwaliteit van leven.

Op dit moment bevat het Generiek kompas meer kwalitatieve informatie over de ouderenzorgaanbieder. Zorgaanbieders schrijven de kwaliteitsinformatie zelf.