Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

OM verdenkt zorgmedewerker van insulinemoorden

,

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 29-jarige medewerker van ZorgAccent. De vrouw wordt ervan verdacht drie bewoners met opzet insuline te hebben gegeven, terwijl daar geen medische noodzaak voor was.

Volgens het OM zijn de bloedsuikerwaarden bij de bewoners daardoor mogelijk gedaald naar (levens)gevaarlijke waarden. De vrouw wordt beschuldigd van poging tot moord, dan wel poging tot doodslag of het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Meerdere doden

De zaak kwam aan het rollen nadat ZorgAccent in maart 2025 een verdacht incident had gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), politie en het OM. Het onderzoek richt zich volgens de zorgaanbieder op “meerdere incidenten in de afgelopen jaren”. De verdachte is na het incident van maart op non-actief gesteld door ZorgAccent.

Volgens de regionale krant Tubantia, die als eerste over de zaak schreef, zijn enkele patiënten overleden na het toedienen van de insuline. Ook RTV Oost meldt dat een aantal bewoners van de woonzorginstelling in Wierden is overleden. De vrouw is maandag aangehouden en wordt donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:JuridischKwaliteitOuderenzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22 jan 2026 OM verdenkt zorgmedewerker van insulinemoorden
13 jan 2026 Isala moet schadevergoeding betalen voor gynaecoloog die eigen zaad gebruikte
29 dec 2025 VWS schetst drie opties voor brede herbezinning winstuitkeringsverbod
2 dec 2025 Gynaecoloog 'zag dingen bij Essure die ik niet had willen zien'
10 nov 2025 Zorginstelling niet aansprakelijk voor dood cliënt bij hittegolf

Reader Interactions

Reacties