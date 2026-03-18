Camerameldpunt CNV: werkgevers lappen privacyregels aan hun laars

Werknemers in de gaten houden, op de vingers tikken of afluisteren. Vakbond CNV constateert ‘ernstige overtredingen’ van de privacywet en stelt dat werkgevers uit verschillende sectoren ‘nogal eens’ de regels aan hun laars lappen. Dat blijkt uit een analyse van 427 meldingen via het CNV-meldpunt.

In 2018 richtte CNV een camerameldpunt op. Sindsdien is het aantal meldingen fors toegenomen: van zo’n 25 naar inmiddels 125 per jaar. “We zien de laatste jaren een wildgroei aan camera’s op het werk”, vertelt CNV-jurist Maily Hollander. “Dat leidt ook tot steeds meer vragen van werknemers, uit alle hoeken van het land: winkels, horeca, supermarkten, bakkerijen, kapsalons, fabrieken, thuiszorg, sportscholen, hotels en ga zo maar door.”

Alleen bij gerechtvaardigd belang

CNV wijst erop dat werkgevers alleen bij een gerechtvaardigd belang – zoals het beschermen van werknemers of het voorkomen van diefstal en fraude – een camera mogen installeren en in dat geval zich aan de regels moeten houden.

“Het gebeurt geregeld dat werkgevers onaangekondigd, zonder overleg, camera’s ophangen”, aldus Hollander. De vakbond vindt de toename van meldingen over camera’s die met een microfoon opvallend. “We maken ons grote zorgen over camera’s die ook geluidsopnamen maken, vaak zonder dat mensen het weten.”

Gesprek aangaan

CNV constateert dat onbillijk cameratoezicht tot een nare en onveilige sfeer leidt. “De rode draad in vrijwel alle meldingen is dat werknemers het bijzonder onprettig vinden, als ze erachter komen dat camera’s worden gebruikt om hen in de gaten te houden en te beoordelen.”

De vakbond roept werknemers op om alert te zijn en het gesprek met de werkgever aan te gaan over de wettelijke regels en te vragen naar een camera-regelement. “Als de werkgever dan nog steeds de regels aan z’n laars lapt, adviseren we om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.” Tegelijkertijd wil CNV zelf ook meer bekendheid geven aan de regels rond cameratoezicht op de werkvloer.