GGMD en Kentalis willen verregaand samenwerken

Kentalis en GGMD starten met een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke verregaande samenwerking.

Beide organisaties hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

De aanleiding voor het onderzoek is de wens om specialistische dienstverlening op het gebied van mentale gezondheid en ondersteuning in het dagelijks functioneren ook op langere termijn te kunnen blijven bieden. Door veranderingen in financiering, het brede zorgaanbod en de omvang van de organisatie heeft GGMD onvoldoende schaalgrootte om het volledige pakket zelfstandig te blijven aanbieden.

Jeugd en jongvolwassenen

GGMD en Kentalis werken momenteel al samen in de zorg voor dove en slechthorende jeugd en jongvolwassenen, onder meer via behandeling op scholen en ambulante gezinsbehandeling.

Specialistische ondersteuning

Bestuurder Lieke Jansen van GGMD: “Voor cliënten is het belangrijk dat de ondersteuning die zij nodig hebben ook in de toekomst beschikbaar blijft. Met dit onderzoek kijken we hoe we dat het beste kunnen organiseren. Er is nog geen besluit genomen, wel nemen we verantwoordelijkheid om vooruit te kijken.”

Bestuursvoorzitter Remmelt Vetkamp van Kentalis: “We delen de overtuiging dat specialistische ondersteuning van grote waarde is. Met dit onderzoek verkennen we of en hoe we die ondersteuning samen kunnen versterken, met oog voor cliënten, leerlingen, naasten en medewerkers.”

Passende samenwerkingsvorm

De komende maanden worden de mogelijkheden en gevolgen van een verregaande samenwerking onderzocht. Op basis van de uitkomsten volgt een besluit over de manier van samenwerken. Tot die tijd blijven beide organisaties zelfstandig opereren.

GGMD

GGMD is gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor volwassenen, kinderen & jongeren (en hun gezinnen) die leven met doofheid of een gehoorbeperking. GGMD heeft 3.000 cliënten en werkt landelijk vanuit 7 locaties. Bij GGMD werken 225 medewerkers.

Kentalis

Kentalis zet zich in voor kinderen, jongeren en volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), slechthorendheid, doofheid, doofblindheid en mensen met meerdere beperkingen. De organisatie biedt zorg aan 7.400 cliënten en onderwijs en ambulante begeleiding aan 6.760 leerlingen. Via de audiologische centra worden jaarlijks ruim 16.000 patiënten geholpen. Kentalis werkt vanuit 48 onderwijslocaties, 85 behandellocaties en 13 audiologische centra in Nederland. Bij Kentalis werken 4.770 medewerkers.