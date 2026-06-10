OM vervolgt schouwarts die zonder vereiste papieren werkte

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een man vervolgen die als forensisch arts een lijkschouw heeft uitgevoerd, maar daartoe niet bevoegd was. Hij wordt daarom vervolgd voor oplichting en valsheid in geschrifte, meldt het OM.

Hoe de man zonder de vereiste papieren dit werk heeft kunnen doen, wordt nog onderzocht. “Daar kunnen we in aanloop naar de zitting met deze persoon nog geen mededelingen over doen”, zegt een woordvoerder van het OM.

Overlijden jonge vrouw

De verdachte werkte aan een zaak rond het overlijden van een vrouw in de gevangenis Ter Peel in Evertsoord in 2022. De uitkomsten van dat onderzoek tonen geen verband aan tussen het handelen van de betrokken personen en instanties en de dood van de destijds 32-jarige vrouw. Het onderzoek is daarom stopgezet en er wordt niemand vervolgd. (ANP)