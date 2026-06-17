Omstreden plastisch chirurg en bestuurder Medisch Centrum Bloemendaal stopt

De 82-jarige bestuurder en plastisch chirurg van Medisch Centrum Bloemendaal stopt. Onlangs kreeg hij een waarschuwing van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die constateerde meerdere tekortkomingen.

Dat de eigenaar, plastisch chirurg Joost van Tetering, nu stopt, blijkt uit berichtgeving van Haarlems Dagblad. Nieuwswebsite Follow the Money beschreef dat deze ‘slager van Bloemendaal’ bij meerdere patiënten blijvende klachten heeft veroorzaakt.

Geen papieren

De inspectie zag tijdens een onaangekondigd bezoek in januari geen verbeteringen. Volgens de IGJ beschikt de chirurg, noch de assistenten over de juiste opleiding om patiënten in een roes te brengen. Zo had de chirurg zelf sinds zijn opleiding in 1979 al geen scholing meer op dit gebied gehad. De verpleegkundige die operaties aanwezig was, beschikte niet over papieren op het gebied van sedatie en had geen geldige BIG-registratie.

Geen anesthesioloog

Bij de operatie die plaatsvond toen de inspectie langskwam, was geen anesthesioloog aanwezig en was er niets geregeld om snel in contact te komen met een anesthesioloog mocht dat nodig zijn. De chirurg voerde zowel de operatie als de sedatie uit. Ook constateerde de inspectie dat bij Medisch Centrum Bloemendaal niet alle dossiers volledig waren en dat ze niet, of onvolledig met de huisarts waren gedeeld.

Huurcontract

Dat de plastisch chirurg nu stopt, heeft hij naar eigen zeggen al eerder besloten. Het huurcontract in Bloemendaal zou binnenkort aflopen en hij zou dan voor vijf jaar moeten verlengen. Dat vindt hij te lang. De publicatie van Follow the Money heeft volgens hem niets met de beslissing om te stoppen te maken. Van Tetering zegt dat men zijn praktijk te gronde wil richten en dat hij weet ‘uit welke hoek dit komt’.

Van Tetering werkt ook voor een kliniek in Vlaardingen en twee klinieken in Zwitserland.