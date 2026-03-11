Opnieuw misstanden bij cosmetische kliniek in Bloemendaal na inspectiebezoek

De bestuurder en tevens plastisch chirurg van Medisch Centrum Bloemendaal mag voorlopig geen patiënten meer in een roes brengen.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tijdens een onaangekondigd bezoek op 22 januari meerdere tekortkomingen geconstateerd bij de kliniek voor plastische en cosmetische chirurgie in Bloemendaal. Het was al de tweede keer op rij dat de boel niet op orde was. Ook in juni 2025 constateerde de inspecteur dat de kwaliteit van de zorg en de veiligheid niet kon worden gegarandeerd zo valt te lezen in het rapport.

Maar ondanks waarschuwingen van de inspectie vorig jaar, was er bij een verrassingsbezoek in januari weinig verbeterd. Zo beschikten noch de chirurg, noch de assistenten over de juiste opleiding om patiënten in een roes te brengen. Zo had de chirurg zelf sinds zijn opleiding in de Verenigde Staten in 1979 al geen scholing meer op dit gebied gehad. De verpleegkundige die operaties aanwezig was, beschikte niet over papieren op het gebied van sedatie en had geen geldige BIG-registratie.

Geen lijntje met anesthesioloog

Bij de operatie die plaatsvond toen de inspectie langskwam, was geen anesthesioloog aanwezig en was er niets geregeld om snel in contact te komen met een anesthesioloog mocht dat nodig zijn. De chirurg voerde zowel de operatie als de sedatie uit.

Ook constateerde de inspectie dat bij Medisch Centrum Bloemendaal niet alle dossiers volledig waren en dat ze niet, of onvolledig met de huisarts waren gedeeld.

De inspectie schrijft weinig vertrouwen te hebben in de “verbeterkracht” van Medisch Centrum Bloemendaal en heeft daarom een aanwijzing gegeven. Medisch Centrum Bloemendaal moet de situatie nu zo snel mogelijk verbeteren. Bovendien mag de chirurg niet zelfstandig bij patiënten sedatie uitvoeren zolang niet aan alle randvoorwaarden is voldaan.

Cliënten kunnen terecht bij Medisch Centrum Bloemendaal onder andere oor-, ooglid- en neuscorrecties, facelifts, littekencorrecties, handchirurgie, reconstructieve behandeling bij huidkanker, carpaletunnelsyndroom,

borstcorrecties, buikwandcorrecties, lipofilling en liposuctie. Bij veel van deze ingrepen is plaatselijke verdoving onvoldoende.

