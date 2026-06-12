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Thema: Personeel
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ETZ test chronoroosteren op klinische ziekenhuisafdelingen

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Het ETZ start in het najaar op vier ziekenhuisafdelingen met een pilot chronoroosteren. Voor het eerst wordt ook bij klinische verpleegafdelingen getest of zorgverleners zich beter voelen bij een chronorooster, in plaats van een volledige nachtdienst.

De pilot zal binnen het ETZ draaien op de afdelingen Intensive Care, de Medische Psychiatrische Unit, het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten en de Kliniek Cardiologie. 

“Nachtwerk blijft onmisbaar in een ziekenhuis”, zegt senior adviseur duurzame inzetbaarheid bij het ETZ, Inge Scholtens. “Maar we weten ook dat het veel vraagt van medewerkers. Met deze pilot zetten we de stap van kennis naar praktijk. Samen onderzoeken we of een rooster dat beter aansluit op de biologische klok kan bijdragen aan meer energie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.”

De belangstelling om mee te doen aan werken met het chronorooster bleek groot in het ETZ. De pilot gaat naar verwachting in oktober of november van start.

Binnen het chronorooster werken verpleegkundigen niet meer de volledige nacht. Zij starten óf vroeg in de ochtend, van 04.00 uur tot in de middag, óf werken van 20.00 uur tot 04.00 uur, afgewisseld met een tussendienst van 12.00 uur tot 20.00 uur. Zo blijft er altijd een deel van de nacht beschikbaar om te slapen en wordt het biologische ritme minder verstoord. Daarnaast houdt het chronorooster rekening met individuele voorkeuren. Sommige mensen zijn van nature vroege vogels, anderen juist avondmensen. 

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