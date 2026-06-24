Personeelstekort noopt Adrz om vaatlaboratoria te concentreren

Het Zeeuwse Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Adrz) stopt met vaatonderzoek op locatie Vlissingen. De 1.200 jaarlijkse patiënten kunnen voor onderzoek naar hun bloedvaten alleen nog op locatie Goes terecht. De zorg wordt vanwege personeelsschaarste geconcentreerd.

Bestuurder John Taks meldt het College van Vlissingen dat de arbeidsmarkt het ziekenhuis dwingt om “scherp te kijken naar de manier waarop we onze zorg organiseren”.

Efficiënt regelen

Het vaatlaboratorium in Goes onderzoekt jaarlijks zo’n vier- tot vijfduizend patiënten. Daar kunnen de patiënten van locatie Vlissingen nog wel bij.

“Op deze manier kunnen we het efficiënt regelen op één locatie en alle patiënten zien. Bij ziekte losten we het nu ook al op deze manier op”, vertelt een woordvoerder aan Omroep Zeeland.

Tijdelijke stop pijnpoli

Maandag 22 juni stopte Adrz ook tijdelijk met het aanbieden van pijngeneeskundige zorg door onvoorziene personeelsschaarste. “Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg staan voor Adrz voorop. Omdat dit momenteel niet geborgd kan worden”, meldt het ziekenhuis.

Lees ook op Zorgvisie: Adrz kan het weer zelf