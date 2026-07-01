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Noordelijke ziekenhuizen krijgen ‘groene’ subsidie voor uitwisselen personeel

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Het samenwerkingsverband ‘Zorg voor het Noorden’ krijgt 3,3 miljoen euro van het Just Transition Fund, een Europese subsidie, voor de opleiding van personeel met laboratoriumfuncties en het uitwisselen van personeel.

Het Europese Just Transition Fund Groningen-Emmen stelt geld beschikbaar voor gebieden die moeite hebben met de overgang naar een groene economie. Het fonds stelt ook middelen beschikbaar voor projecten met een bredere Noord-Nederlandse impact vanuit de subsidieregeling ’transitie arbeidsmarkt 2.0′ en komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om dit te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. 

Kijkje in de keuken

Zorg voor het Noorden verdeelt het geld over twee projecten. De eerste 1,37 miljoen euro gaat naar ‘Regionale Uitwisseling Noord’, een initiatief waarbij zorgprofessionals van de Noordelijke ziekenhuizen en ambulancediensten de kans om bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen. De ervaringen en inzichten die zorgpersoneel met deze uitwisselingen opdoen, moeten de onderlinge betrokkenheid en werkplezier verbeteren en nieuwe ideeën en werkwijzen teweegbrengen. 

Obstakel

De overige 2 miljoen euro gaat naar opleidingen in de functiegerichte diagnostiek, zoals longfunctieanalisten, hartfunctielaboranten, vaatlaboranten en KNF‑laboranten. Het vinden van technisch vaardig zorgpersoneel voor deze taken is vooralsnog een obstakel. Dat zou komen omdat het aantal opleidingsmogelijkheden in het Noorden schaars is.

De noordelijke ziekenhuizen maken nu een eigen opleidingstraject. Ze mikken daarbij ook op zij-instromers; mensen die een technische inslag hebben, maar niet als verpleegkundige willen werken.

Zorg voor het Noorden is een samenwerkingsverband van acht ziekenhuizen en drie ambulancediensten in Drenthe, Friesland en Groningen. 

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