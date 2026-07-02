Ingrid Wolf-de Jonge leidt Spaarne Gasthuis bij besluit acute zorg

Ingrid Wolf-de Jonge is per 1 juli de nieuwe bestuursvoorzitter a.i. van het Spaarne Gasthuis. “Leon Aarts moest zijn taken als voorzitter neerleggen wegens gezondheidsreden”, meldt het ziekenhuis. Wolf neemt hiermee ook de leiding bij het besluit over de concentratie de acute en klinische zorg van het Spaarne.

Spaarne Gasthuis staat aan de vooravond van een groot besluit. Het ziekenhuis wil de acute en klinische zorg concentreren in Haarlem Zuid of in Hoofddorp.

Concentratie acute zorg

De concentratie is volgens het ziekenhuis nodig om te kunnen voldoen aan de groeiende zorgvraag en het oplopend personeelstekort. De afgelopen twee jaar heeft het ziekenhuis verschillende scenario’s uitgebreid onderzocht; ook is de financiële haalbaarheid beoordeeld.

In een persbericht laat ziekenhuis weten: “Het Spaarne Gasthuis realiseert zich dat, welke keuze ook wordt gemaakt, deze voor sommige patiënten, medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners teleurstellend zal zijn. Uiteindelijk staat één belang voorop: dat van de huidige én toekomstige patiënt. Veel andere zorg, zoals poliklinieken, diagnostiek en planbare behandelingen, blijft op meerdere locaties beschikbaar.”

Voor eind oktober

De beslissing over de locatie komt vóór eind oktober, laat het ziekenhuis weten. Wolf-de Jonge zal als interim-voorzitter van de raad van bestuur leidinggeven aan dit beslissingsproces.

Nieuwe bestuursvoorzitter

Wolf-de Jonge was de afgelopen jaren voorzitter van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum en daarnaast vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Eerder vervulde zij bestuursfuncties bij de St. Anna Zorggroep.

“Ik verheug me erop om aan de slag te gaan bij het Spaarne Gasthuis”, zegt Wolf-de Jonge. “Het is een ziekenhuis met een stevige positie in de regio, met betrokken en bevlogen mensen en vraagstukken die er werkelijk toe doen. Ik stap in met respect voor wat er al ligt en met vertrouwen in het team. Mijn eerste prioriteit is om samen met de raad van bestuur de bestuurlijke continuïteit te waarborgen en voort te bouwen op de koers die is ingezet. Ik kijk ernaar uit om de organisatie en de mensen goed te leren kennen en de komende periode samen verder te werken aan de opgaven die voor ons liggen.”