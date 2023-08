Ingrid Wolf treedt toe tot NVZ-bestuur

HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf is sinds 1 juli 2023 toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zij heeft onder meer het thema arbeidsmarkt in haar portefeuille.

Zij is de opvolger van Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter Franciscus Gasthuis & Vlietland, van wie de maximale termijn van zes jaar erop zat.

Ingrid Wolf

Ingrid Wolf is sinds 2019 werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De van oorsprong opgeleide vaatchirurg maakte in 2013 de overstap naar de bestuurskamer. Eerst als lid van het bestuur en daarna nog drie jaar als voorzitter van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep in Eindhoven/Geldrop.

Ad Melkert

NVZ-voorzitter Ad Melkert is blij met de aanstelling van Wolf. “De kennis en kunde die Ingrid meebrengt zijn belangrijk voor het NVZ-bestuur. Haar ervaring als zorgprofessional en ziekenhuisbestuurder zijn van grote meerwaarde voor de belangrijke opdrachten waar de NVZ zich voor ziet gesteld. Denk aan de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord en het werken aan een gezonde arbeidsmarkt. Ik zie er naar uit met Ingrid samen te werken.”

Ingrid Wolf: “We staan voor grote uitdagingen en veranderingen in de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Dat zien we in het integraal zorgakkoord (IZA) en merken we in HMC ook elke dag. Ik deel graag mijn kennis en ervaringen bij HMC in het bestuur van de NVZ zodat we elkaar kunnen versterken en samen aan de slag kunnen voor oplossingen op dit belangrijke thema.”