Ziekenhuizen bezorgd over commerciële detacheerders

“De situatie in ons ziekenhuis is echt problematisch”, zegt Ingrid Wolf in de uitzending, bestuurder van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). “Zoveel zzp’ers in een organisatie zijn een probleem voor de continuïteit van zorg en de ontwikkeling van ons ziekenhuis.”

Bemiddelingsvergoeding

Ook zijn zzp’ers duurder. Omdat ze meer vergoeding krijgen en er een bemiddelingsvergoeding moet worden betaald aan het detacheringsbureau. Zo betaalt de Maartenskliniek 11 euro per uur per bemiddelde zzp’er, aldus Nieuwsuur.

Investeringsbedrijven, zogenoemde private equity firms, hebben onlangs flink geïnvesteerd in deze sector. Het Amerikaanse Bain Capital kocht vorig jaar een meerderheidsaandeel van een Belgische uitzendbedrijf waartoe het bedrijf TMI behoort, het grootste detacherings- en bemiddelingsbureau in de zorg van Nederland.

Lees op Zorgvisie: Detacheringsbureaus kapen zorgpersoneel weg met hoger loon, bonussen en andere extra’s