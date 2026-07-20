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Thema: Ziekenhuiszorg
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IGJ rondt speciaal toezicht kinderhartchirurgie UMCG af

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De Inspectie voor de Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) heeft het speciale toezichttraject bij de kinderhartchirurgie in het UMC Groningen (UMCG) beëindigd.

Aanleiding voor het speciale toezicht was het vertrek van drie van de vier kinderhartchirurgen. Dat kwam naar buiten via het Dagblad van het Noorden op 26 juni 2025. Dat was voor de IGJ aanleiding voor een bezoek op 11 juli aan de kinderhartchirurgie in het UMCG. Tijdens dit bezoek ontving de inspectie signalen dat samenwerkingsproblemen in het team van kinderhartchirurgen mogelijk een risico vormden voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

UMCG stopt kinderhartoperaties

Het UMCG startte zelf met intern onderzoek. Dat zette het kinderhartteam zo onder druk dat het UMCG op 12 september besloot om tot 2026 niet meer te opereren. In die periode heeft de IGJ het Groningse kinderhartteam nauwlettend gevolgd. Daarbij waren toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit aandachtspunten. In januari 2026 gaf de IGJ aan de beslissing om de operaties te hervatten na 1 januari 2026 “navolgbaar” te vinden.

Ger Bennink brengt rust

Op 26 maart 2026 heeft de IGJ een aangekondigd bezoek gebracht aan het UMCG. Daarbij is gebleken dat de teamcultuur is verbeterd. Dit komt onder andere door de veranderde samenstelling van het team. Het recent aangesteld sectiehoofd kinderhartchirurgie Ger Bennink heeft rust in het team gebracht. “Hij wordt door de teamleden ervaren als een benaderbaar persoon. Onder zijn leiding ontstaat ruimte voor een veilige leercultuur en eigen inbreng. Hij begeleidt de jongere collega’s en geeft ze vertrouwen in hun kunnen”, schrijft de IGJ.

IGJ: goede veilige zorg

De inspectie concludeert dat de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg aanwezig zijn. Zowel praktische afspraken, als taken en verantwoordelijkheden zijn belegd. Dat geldt ook voor afspraken over omgangsvormen, wat is gewenst gedrag en wat kan absoluut niet. De zorgprofessionals ervaren de huidige werksfeer als prettig en veilig. De inspectie heeft vertrouwen dat zowel het huidige kinderhartteam als de keten van aangeboren hartafwijkingen zelfstandig verder kunnen met het verankeren van de goede en gewenste werkwijze. Daarom beëindigt de IGJ het speciale toezicht en valt het kinderhartteam van het UMCG weer onder het reguliere toezicht.

Zorgvisie Congres Concentratie en spreiding van zorg

Op 15 december organiseert Zorgvisie het tweede congres over Concentratie en spreiding van zorg. Sprekers zijn onder meer:

  • Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg;
  • Wouter van Maarseveen, directeur zorginkoop en transformatie medisch-specialistische zorg, Coöperatie VGZ;
  • Tessa van den Ende, advocaat en partner Zorg, ZO. Advocaten.

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