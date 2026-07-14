Martini Ziekenhuis: veel operaties endeldarmkanker, weinig complicaties

Met 81 endeldarmoperaties in 2025 is het Martini ziekenhuis een van de grootste endeldarmcentra van Nederland. Uit landelijke registratiecijfers blijkt dat ernstige complicaties na een endeldarmoperatie in het Martini Ziekenhuis minder dan gemiddeld voorkomen.

In het Martini ziekenhuis is het aantal complicaties na een endeldarmkankeroperatie 6,5 procent. Terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 21,3 procent. Dat blijkt uit cijfers op de website van ziekenhuischeck.nl.

Veel ervaring per chirurg

Chirurg Bastiaan Pultrum uit Groningen: “Deze operatie vraagt de nodige ervaring. Doordat wij deze operatie per chirurg vaak uitvoeren, bouw je veel routine op met de ingreep. Daarnaast opereren we vrijwel alle patiënten met de Da Vinci operatierobot. Dat maakt de operatie voor de chirurg gemakkelijker, is minder belastend voor de patiënt en geeft waarschijnlijk ook minder kans op complicaties. Ook proberen we het aanleggen van stoma’s zo veel als mogelijk te beperken.”

Concentratie endeldarmoperaties

De behandeling van endeldarmkanker is de afgelopen jaren steeds vaker geconcentreerd in ziekenhuizen die hierin veel ervaring hebben, vertelt Pultrum. “Door het bevolkingsonderzoek en de ontwikkelingen van de behandelingen van kleine tumoren door de Maag, Darm, Lever-artsen kan een kleine tumor vaak in een vroeg stadium worden weggehaald met een kijkslang onderzoek. Daarnaast kan door een verbetering in chemotherapie en radiotherapie een tumor soms zonder een operatie genezen. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar het zorgt er ook voor dat chirurgen in sommige ziekenhuizen minder regelmatig een endeldarmoperatie uitvoeren en operaties soms uitdagender zijn.”

“Goede zorg bij endeldarmkanker begint niet pas in de operatiekamer”, zegt Pultrum. “We bespreken iedere patiënt in een multidisciplinair team. Daardoor kunnen we per patiënt bepalen wat de beste behandeling is en of een operatie op dat moment ook de juiste stap is.”

“Het is echt teamwerk. We werken nauw samen met MDL-artsen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, anesthesiologen en verpleegkundigen en andere betrokkenen op de afdeling. Ook wordt elke patiënt in de gehele behandeling persoonlijk begeleid door ervaren en betrokken verpleegkundigen, de casemanagers”, aldus Pultrum.