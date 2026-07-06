Catharina Ziekenhuis doet fors meer ingrepen maag- en slokdarmkanker

Het aantal ingrepen voor maag- en slokdarmkankerchirurgie in het Catharina Ziekenhuis is gegroeid van 75 naar ruim boven de 120 per jaar. Het topklinische ziekenhuis in Eindhoven is opnieuw erkend als Topklinisch Expertisecentrum voor maag- en slokdarmkanker.

De toename is het gevolg van de concentratie van complexe oncologische zorg, zoals die is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voor maag- en slokdarmchirurgie geldt daarbij een volumenorm van minimaal 75 resecties (verwijderingen) per ziekenhuis per jaar. Het Catharina Ziekenhuis is hierdoor expertisecentrum voor slokdarm- en maagoperaties voor heel Limburg en Zuidoost-Brabant geworden.

Catharina Kanker Instituut

“Deze hernieuwde erkenning maakt ons trots. Het is een bevestiging is van iets waar veel collega’s in ons ziekenhuis en in de regionale ziekenhuizen zich iedere dag voor inzetten. Dat is de best mogelijke zorg voor patiënten met maag- en slokdarmkanker,” zegt Grard Nieuwenhuijzen, oncologisch chirurg en medisch manager van het Catharina Kanker Instituut. “Door de concentratie van deze chirurgische zorg zien we meer patiënten. Daardoor bouwen we meer ervaring op en kunnen we behandelingen verder verbeteren. Dat we nu expertisecentrum zijn voor Limburg en Zuidoost-Brabant versterkt onze rol in de regio. Het biedt patiënten toegang tot alle behandelmogelijkheden onder één dak.”

Maag- en slokdarmkanker

De zorg voor maag- en slokdarmcarcinoom in het Catharina Ziekenhuis wordt geleverd binnen het Catharina Kanker Instituut én in de regionale ziekenhuizen. Medisch specialisten uit verschillende disciplines werken intensief samen. Ze bespreken alle patiënten in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO) met alle verwijzende ziekenhuizen. Daardoor krijgt iedere patiënt een persoonlijk en optimaal behandelplan. Daarbij staat steeds de juiste zorg op de juiste plek centraal. Oftewel dichtbij wat dichtbij kan en veraf wat veraf moet.

Misha Luyer, oncologisch chirurg, ziet de erkenning vooral als een bevestiging van de kwaliteit van zorg die patiënten dagelijks ervaren. “Een diagnose maag- of slokdarmkanker zet het leven van patiënten en hun naasten op zijn kop. Juist dan wil je behandeld worden op een plek waar alle kennis en ervaring aanwezig zijn. Door onze intensieve samenwerking binnen het Catharina Kanker Instituut en met ziekenhuizen in de regio kunnen we voor iedere patiënt een behandelplan op maat maken. Deze erkenning laat zien dat die aanpak werkt en wordt gewaardeerd.”