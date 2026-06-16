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Thema: Ziekenhuiszorg
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Frisius MC-locaties krijgen eigen profiel

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Fusieziekenhuis Frisius MC gaat de zorg verdelen. De locatie in Leeuwarden (voorheen MCL) krijgt de hoogcomplexe ingrepen en behandelingen met comorbiditeit. De locatie in Heerenveen (voorheen Tjongerschans) krijgt de behandelingen die met sport en bewegen te maken hebben en veelvoorkomende (complexe) ingrepen.

Beide locaties houden de basiszorg, acute zorg en verloskunde. Daarnaast wil Frisius MC zich toeleggen op vrouwspecifieke zorg.

Fusie

“Ik denk nog steeds dat een ziekenhuis in Joure het beste was geweest”, zegt Erica Schaper tegen de Leeuwarder Courant. Maar nu het Frisius MC bestaat, moet daarmee worden gewerkt. Het personeel moet efficiënt worden ingezet en de zorg goed verdeeld. “We krijgen vacatures echt moeilijk vervuld”, vertelt Schaper. Hierdoor kan het ziekenhuis niet alle operatiekamers gebruiken.

Verbouwing

Het ziekenhuis in Heereveen is verouderd. Daar moet iets aan gebeuren, vindt Schaper. “Of we gaan nieuw bouwen in Heereveen-West, of het wordt vernieuwbouw.”

UMCG

Ook intensiveert Frisius MC de samenwerking met het UMC Groningen. In maart werd bekend dat de hartcentra van de ziekenhuizen gaan samenwerken. Frisius haalde niet de landelijke kwaliteitseisen en volumenormen voor een aantal oncologische behandelingen. Daarom neemt het UMCG de behandeling voor alvleesklierkanker over. “Daar krijgen wij de behandeling voor leverkanker voor terug”, vertelt Schaper.

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