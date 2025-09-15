UMCG staakt operaties aan hartafwijkingen om sociale veiligheid

Mensen met een aangeboren hartafwijking worden daar in Groningen voorlopig niet aan geopereerd. Het universitaire ziekenhuis UMCG staakt tijdelijk de geplande operaties. Dat duurt uiterlijk tot het einde van het jaar. In de verklaring meldt het UMCG dat er een onderzoek wordt gestart naar aanleiding van zorgen over ‘sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap’.

Het ziekenhuis meldt maandag dat twee medewerkers zorgen hebben geuit “over sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap”. Het UMCG zegt deze signalen serieus te nemen en te onderzoeken, maar licht verder niet toe wat er aan de hand is en hoe patiënten daar tijdens een operatie last van kunnen hebben. In een verklaring zegt de bestuursvoorzitter van het UMCG, Ate van der Zee: “Hoogcomplexe operaties moeten onder de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden. Op dit moment zijn die niet volledig aanwezig. Daarom hebben wij besloten de geplande operaties tijdelijk te stoppen.”

Ander centrum

Het UMCG doet elk kwartaal ongeveer vijftig operaties aan aangeboren hartafwijkingen. “Sommige kunnen we veilig uitstellen, andere zullen in een ander centrum geopereerd worden. We kunnen dus niet exact zeggen om hoeveel patiënten het gaat”, laat een woordvoerder weten.

Kinderhartchirurgen vertrokken

In de verklaring meldt het UMCG dat een van de kinderhartchirurgen is vertrokken. Over de achtergronden van dat vertrek doet het ziekenhuis ook geen mededelingen. Wel stelt het UMCG dat naar aanleiding van het vertrek van één van de kinderhartchirurgen het UMCG kinderhartchirurg en hoogleraar Ger Bennink heeft aangetrokken. “Hij geldt als één van de meest ervaren kinderhartchirurgen in Europa en is per 15 september hoofd van de vakgroep.” Er zijn nu nog vier congenitaal hartchirurgen over en het UMCG ziet voor de lange termijn geen capaciteitsprobleem en spreekt van een ’toekomstbestendig team’, waarin ze het ‘volle vertrouwen’ heeft.

Beschikbaar

Afspraken van hartpatiënten bij de polikliniek gaan gewoon door, net als acute zorg en ingrepen waarvoor mensen niet hoeven te worden geopereerd, zoals hartkatheterisaties. Hartoperaties voor volwassenen zonder aangeboren hartafwijking gaan ook door. Van der Zee: “Het is voor patiënten en hun families in Noord- en Oost-Nederland, maar ook voor de veiligheid van de acute zorg in onze regio, van groot belang dat deze gespecialiseerde zorg hier beschikbaar blijft. Daar blijven wij ons, samen met onze partners in het Netwerk Aangeboren Hartafwijkingen, vol voor inzetten.”

Concentratie

Op de vraag of dit bewijst dat concentratie van kinderhartzorg noodzakelijk is, antwoordt het UMCG: “De oplossing om de kwaliteit van de kinderhartzorg in heel Nederland te kunnen waarborgen ligt wat ons betreft in goede samenwerking: daarom werken we met elkaar samen in het Netwerk Aangeboren Hartafwijkingen.”

Het UMCG heeft vrijdag 12 september de IGJ geïnformeerd over de ontstane situatie en het besluit om de geplande operaties tijdelijk te staken. (ANP / Suzanne Bremmers)