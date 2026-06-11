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Verpleegkundige, werkzaam als anesthesiemedewerker, krijgt beroepsverbod wegens alcoholmisbruik

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Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een verpleegkundige en anesthesiemedewerker een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik, dat leidde tot risico’s voor de patiëntveiligheid. Zijn inschrijving in het BIG-register is doorgehaald.

De man werkte eerder als anesthesiemedewerker bij een ziekenhuis, maar werd ontslagen omdat hij middelen die onder de Opiumwet vallen zou hebben meegenomen. Daarvoor werd hij in 2024 veroordeeld met een taakstraf. Vervolgens ging hij als zzp’er aan het werk in de zorg. 

Medische handelingen

In zijn privétijd deed hij zich als burgerhulpverlener echter voor als professioneel hulpverlener. Daarbij voerde hij ongepaste medische handelingen uit en was hij volgens de politie meerdere keren onder invloed van alcohol.

Werk neerleggen

Eerder kwam er bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al een melding binnen over het gedrag van de man, waarna hem een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten (LOOB) werd opgelegd. Die maatregel houdt in dat de man per direct zijn werk moet neerleggen en met naam en toenaam wordt genoemd op de website van de IGJ. (ANP / Suzanne Bremmers)

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Meer over:IGJPatiëntveiligheidPersoneelZiekenhuizenZzp

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