IGJ stelt Zorg-Vleugel onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorg-Vleugel B.V., locatie Zwaluw in Tilburg onder verscherpt toezicht gesteld. Zorg-Vleugel biedt op locatie Zwaluw wonen en zorg aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, autisme en verslavingsproblematiek. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg en vertoont grote tekortkomingen. Zorg-Vleugel moet de tekortkomingen binnen 6 maanden wegnemen.

Op 15 januari 2026 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Zorg-Vleugel, locatie Zwaluw. De inspectie stelt vast dat Zorg-Vleugel niet aan de normen voldoet. Zo is er onvoldoende op de doelgroep afgestemde kennis en deskundigheid bij de zorgverleners. Ook biedt Zorg-Vleugel geen 24-uurs aanwezigheid terwijl de cliënten dit wel nodig hebben. Ook de medicatieveiligheid is niet op orde. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Verscherpt toezicht

Gezien de omvang en de risico’s van de tekortkomingen stelt de inspectie Zorg-Vleugel, locatie Zwaluw, onder een verscherpt toezicht. Zorg-Vleugel moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13 januari 2027 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Zorg-Vleugel zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Als het nodig is kan de inspectie ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.