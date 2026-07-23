Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Kwaliteit
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

IGJ stelt Zorg-Vleugel onder verscherpt toezicht

,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zorg-Vleugel B.V., locatie Zwaluw in Tilburg onder verscherpt toezicht gesteld. Zorg-Vleugel biedt op locatie Zwaluw wonen en zorg aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, autisme en verslavingsproblematiek. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg en vertoont grote tekortkomingen. Zorg-Vleugel moet de tekortkomingen binnen 6 maanden wegnemen.

Op 15 januari 2026 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Zorg-Vleugel, locatie Zwaluw. De inspectie stelt vast dat Zorg-Vleugel niet aan de normen voldoet. Zo is er onvoldoende op de doelgroep afgestemde kennis en deskundigheid bij de zorgverleners. Ook biedt Zorg-Vleugel geen 24-uurs aanwezigheid terwijl de cliënten dit wel nodig hebben. Ook de medicatieveiligheid is niet op orde. Dit brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Verscherpt toezicht

Gezien de omvang en de risico’s van de tekortkomingen stelt de inspectie Zorg-Vleugel, locatie Zwaluw, onder een verscherpt toezicht. Zorg-Vleugel moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13 januari 2027 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces nauwgezet tijdens het verscherpt toezicht. In de periode van het verscherpt toezicht kan de inspectie Zorg-Vleugel zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Als het nodig is kan de inspectie ook verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Reageer op dit artikel
Meer over:IGJInspectie voor de gezondheidszorg en jeugd (igj)

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:15 IGJ stelt Zorg-Vleugel onder verscherpt toezicht
20 jul 2026 Poll | De IGJ kan met 300 minder mensen toe
17 jul 2026 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet 300 banen schrappen tot 2032
9 jul 2026 IGJ: kwaliteit kleine en middelgrote verslavingszorg ondermaats
29 jun 2026 Motie tegen opheffen team bestrijding zorgfraude IGJ

Reader Interactions

Reacties