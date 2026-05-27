IGJ start onderzoek naar kindermishandeling VeiligThuis Groningen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) begint een onderzoek naar (jeugd)zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen in Stadskanaal. Daarmee wil de inspectie een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp aan de kinderen die ernstig zijn mishandeld door twee vrouwen.

Half mei werden twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit de Groningse gemeente Stadskanaal aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van twee van hun eigen kinderen, van 6 en 7 jaar oud. Een van de slachtoffers is meermaals in het ziekenhuis opgenomen. Een van die opnames vond plaats toen zij al onder toezicht stond van een jeugdhulporganisatie.

De IGJ gaat onder meer informatie opvragen en toezichtbezoeken afleggen aan de betrokken partijen. “Gezien de aard en de ernst van de meldingen besluit de inspectie zelf onderzoek uit te voeren”, meldt de IGJ. De kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst.

Vervolgacties

In de loop van 2025 zijn door de basisschool van een van de slachtoffers zorgen over haar geuit, is te lezen in rechtbankstukken. De school heeft daarvan melding gedaan bij Veilig Thuis, maar de mishandelingen bleven voortduren. Bij de IGJ kwam in mei van dit jaar pas een melding vanuit Veilig Thuis binnen. Een woordvoerder zegt dat “het goed is dat er onderzoek wordt gedaan” en kan geen antwoord geven op de vraag waarom er zo lang is gewacht met het doen van een melding.

De onderzoeksresultaten publiceert de inspectie in een rapport. Het is nog onduidelijk wanneer dat zal verschijnen, aldus een woordvoerder. Afhankelijk van de uitkomst bepaalt de inspectie zelf of vervolgacties nodig zijn. Een voorbeeld van zo’n actie is volgens de woordvoerder het opleggen van verscherpt toezicht bij een jeugdhulporganisatie. De “meest dwingende maatregel” die de IGJ mag opleggen, is besluiten dat een bepaalde zorgverlener per direct niet meer mag werken, in ieder geval tot de tuchtrechter uitspraak doet. (ANP)