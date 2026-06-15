Inspectie: onveilige werksfeer MUMC+ bedreigt kwaliteit van zorg

Een onveilige werksfeer heeft altijd invloed op de kwaliteit van zorg, stelt de inspectie. De inspectie geeft geen aanwijzingen gevonden dat de kwaliteit van zorg ondermaat is. Maar, de indicatoren die het MUMC gebruikt om de kwaliteit van zorg te meten zijn “mogelijk onvoldoende om die invloed te meten”.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft de laatste maanden het Maastricht UMC+ (MUMC+) nauwlettend in de gaten gehouden. Ze volgden het cultuuronderzoek waaruit bleek dat er structurele onveiligheid en wantrouwen in het ziekenhuis heerst. Op 28 januari 2026 bezocht de inspectie het ziekenhuis en bestudeerden het plan van aanpak die de problemen moet oplossen.

“De inspectie acht het aannemelijk dat de voorgenomen interventies naar aanleiding van het cultuuronderzoek leiden tot de gewenste organisatiecultuur”, luidt de conclusie in het inspectierapport. Als het MUMC+ hun plannen uitvoeren wordt het werkklimaat in het ziekenhuis waarschijnlijk socialer en veiliger.

Risico voor patiëntenzorg

Een grote ‘maar’ is dat de inspectie deze conclusie niet met zekerheid kan stellen. Ze schrijven: “De inspectie stelt dat sociale onveiligheid een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg, maar dat de indicatoren die het ziekenhuis gebruikt om dit te meten mogelijk onvoldoende gevoelig zijn een effect aan te tonen.” Een pagina later staat dat “een onveilige cultuur altijd een risico is voor het leveren van goede en veilige patiëntenzorg.”

Ze willen dan ook dat “intensieve monitoring op de betreffende afdelingen noodzakelijk is”. Ook is er een “multidisciplinaire inzet om de kwaliteit van zorg te verbeteren”.

Ook hoogleraar veiligheid in de gezondheidszorg Job Groeneweg zei: “Werkcultuur heeft invloed op de veiligheid en kwaliteit van zorg. Iedereen met sociale onveiligheid in de organisatie zou z’n kwaliteitscertificaten terug moeten geven.”

Cultuur Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ heeft op verschillende afdelingen een structureel probleem met sociale veiligheid en wantrouwen. Dat bleek uit het cultuuronderzoek dat het ziekenhuis zelf liet uitvoeren en in december 2025 publiceerde. Eind februari publiceerde het MUMC+ hoe ze deze problemen willen aanpakken. Zeven werkgroepen met medewerkers uit de hele organisatie gaan aan de slag met de thema’s leiderschap, besluitvorming, feedback, dialoog en reflectie, meldkanalen, werkdruk en welzijn, en communicatie.

Lees hier het interview met MUMC+-bestuursvoorzitter Helen Mertens over hoe de werkcultuur in haar ziekenhuis.